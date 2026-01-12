José Jerí califica de “lamentable” agresión de congresista Kira Alcarraz a trabajador del SAT

Gran indignación pública ha generado la difusión de un video en el que se observa a la congresista no agrupada Kira Alcarraz agrediendo físicamente a un trabajador municipal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las imágenes muestran el momento en que la legisladora propina una cachetada al funcionario, incluso en presencia de efectivos policiales, lo que provocó una inmediata reacción en el ámbito político. Tras la difusión del material audiovisual, el presidente de la República José Jerí, se pronunció sobre el incidente.

“Ha sido un momento lamentable y no se ha podido controlar la situación. Este tipo de comportamientos no deben darse, tenemos que aspirar a mantener una conducta adecuada y correcta”, señaló Jerí al referirse al accionar de la parlamentaria.

ANTECEDENTES DE REACCIONES VIOLENTAS

Cabe precisar que no es la primera vez que Kira Alcarraz protagoniza este tipo de episodios. En diciembre del año pasado, la congresista fue cuestionada por su trato déspota hacia un periodista, hecho que también generó críticas y pedidos de sanción en su contra. Hoy el Congreso evaluará una posible sanción para la parlamentaria.