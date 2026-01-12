Elecciones 2026: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, lideran intención de voto

Cada vez quedan pocas semanas para que se realicen las elecciones generales 2026, y hay diversos candidatos presidenciales que se vienen perfilando como los favoritos de la ciudadanía; sin embargo, existe una gran parte que aún no tiene una decisión firme.

ENCUESTA REVELA A LOS PREFERIDOS

En una reciente encuesta difundida por Dátum, se conoció que Rafael López Aliaga, lidera la intención de voto para los comicios del 12 de abril, con 12% de las preferencias. El exalcalde de Lima, es perseguido por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien tiene un respaldo de 8.8%.

Detrás de López Aliaga y Fujimori Higuchi, se ubica Carlos Álvarez con el 6.2% del apoyo ciudadano. En el cuarto lugar se posiciona el hermano de Martín Vizcarra y candidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, quien alcanza un respaldo de 5.8%.

Por debajo de los candidatos mencionados se ubican el exrector de la UNI, Alfonso López-Chau, con un 3.8% del apoyo ciudadano, y el aspirante de Cooperación Popular y excongresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, con el 3% de respaldo.