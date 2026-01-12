José Jerí sobre criminalidad en el Perú: "Paulatinamente está comenzando a bajar"

En medio del llamado a un paro de transportistas ante los constantes casos criminales que se registran en el gremio, el presidente José Jerí se reunió con diversos dirigentes de transporte y aseguró que apoyará la movilización que realizarán en los próximos días.

Además, el mandatario enfatizó que las cifras de inseguridad ciudadana están disminuyendo; sin embargo, los números demuestran lo contrario, ya que desde que inició el 2026, se han registrado más de ocho crímenes en diferentes regiones del país.

"Tenemos la predisposición de escucharlos (transportistas). Ellos tienen la autonomía de decidir (si convocan al paro); está bien porque también me voy a sumar a ellos (...) Tenemos tres meses y dos días, y estamos haciendo el mejor esfuerzo para poder remediar lo que hemos heredado (...) Paulatinamente, está comenzando a bajar (los casos criminales) y lo demostraremos cuando presentemos el plan (de seguridad)", mencionó.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Ante la convocatoria a un paro de transportistas, los diversos dirigentes de los gremios revelaron que realizarán una movilización pacífica, con el propósito de levantar su voz ante los constantes casos criminales que azotan al sector.