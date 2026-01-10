Trujillo: presidente José Jerí lanza Academia IPD 2026 y supervisa obras de prevención

El presidente de la República, José Jerí, realizó este viernes una intensa jornada de actividades oficiales en la región La Libertad, enfocadas en la promoción del deporte en niños y adolescentes, además de trabajos de prevención de riesgos en zonas vulnerables frente a fenómenos naturales y climatológicos.

En Trujillo, el mandatario lideró el lanzamiento de la Academia IPD La Libertad 2026, un programa gratuito que busca captar y formar a niños y adolescentes con talento deportivo. La ceremonia se desarrolló en el coliseo Gran Chimú, con la presencia de deportistas, entrenadores y autoridades locales.

Durante el acto inaugural, Jerí sufrió un leve resbalón al subir a una plataforma, lo que generó sorpresa entre los asistentes; sin embargo, se reincorporó rápidamente y continuó con la actividad sin mayores contratiempos. En la jornada también se reconoció a deportistas destacados y se entregó equipamiento para fortalecer su preparación.

SUPERVISÓ TRABAJOS DE PREVENCIÓN

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al litoral de La Libertad para supervisar los trabajos de protección costera en balnearios como Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, donde se vienen ejecutando obras para enfrentar la erosión y los efectos de los oleajes que amenazan a estas zonas cada año.