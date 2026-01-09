Perú Primero presenta en San Martín de Porres su fórmula presidencial para 2026

El partido Perú Primero realizó este jueves una actividad proselitista en el distrito de San Martín de Porres, donde dio a conocer oficialmente a su fórmula presidencial y a los postulantes al Congreso bicameral que competirán en las Elecciones Generales de 2026. El acto se desarrolló en un ambiente festivo, con música y presentaciones en vivo, como parte de la puesta en escena para anunciar a sus candidatos.

Perú Primero oficializa a su fórmula y lista parlamentaria para 2026

Durante el evento, se confirmó que Mario Vizcarra será el candidato a la Presidencia de la República por esta agrupación. Lo acompañarán Carlos Illanes, quien postula a la primera vicepresidencia, y Judith Mendoza, designada como candidata a la segunda vicepresidencia, además de los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados que integrarán la propuesta electoral del partido.

Finalizada la presentación, Vizcarra atendió a la prensa y se refirió al pronunciamiento de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, sobre las normas que impiden postular a personas con determinados antecedentes, como delitos de peculado. El líder de Perú Primero cuestionó dichas declaraciones al considerar que se produjeron en un contexto en el que aún se evalúan tachas contra su candidatura.

El aspirante presidencial sostuvo que ese pronunciamiento constituye un adelanto de opinión y una intromisión en un proceso que corresponde resolver al Jurado Nacional de Elecciones. Por ese motivo, reiteró que ha presentado una denuncia contra el titular del Tribunal Constitucional y expresó su confianza en que su postulación será finalmente admitida y podrá continuar en carrera rumbo a los comicios de 2026.