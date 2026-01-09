Elecciones 2026: candidata de Podemos Perú usa chaleco antibalas en su visita a Trujillo

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, los partidos políticos que participarán en los comicios ya se encuentran realizando su campaña. En ese sentido, la precandidata presidencial de Podemos Perú, Cecilia García, utilizó un chaleco antibalas durante su visita a Trujillo, región que vive una ola de inseguridad ciudadana.

En declaraciones a los medios de comunicación que cubrieron su mitin, la excongresista culpó a César Acuña por las cifras criminales que azotan a la región. Además, precisó que, al estar una ciudad tomada por la delincuencia, tuvo que salvaguardar su integridad.

“Me apena estar en Trujillo y estar realizando una conferencia de prensa, así como me ven (con chaleco antibalas), porque es algo que se hace por seguridad. Es tierra de César Acuña, uno tiene que venir a hacer política así (con chaleco antibalas)”, manifestó.

FORMARÍA PARTE DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA

De acuerdo a la percepción del conductor del Poder en la Mira, Fernando Marcelo, lo realizado por la aspirante a la primera vicepresidenta de Podemos Perú, formaría parte de una estrategia política, buscando atacar a los adversarios políticos.