Candidato de Ahora Nación enfrenta cuestionamientos por su pasado político

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chao, se encuentra en el centro del debate político a pocos meses de las Elecciones Generales 2026, debido a una serie de controversias reveladas en las últimas semanas que han generado cuestionamientos sobre su trayectoria.

López Chao pasó al ojo público luego de que se difundiera un artículo escrito años atrás, en el que calificó como “luchador social” al ex cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lo que provocó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

A esta polémica se sumó la revelación de que el candidato de Ahora Nación estuvo detenido durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, un hecho que no había sido consignado inicialmente en su hoja de vida electoral.

DETENIDO POR VARIAS SEMANAS

Según declaraciones de Edgar Villanueva, dirigente de Ahora Nación, Alfonso López Chao permaneció en prisión por algunas semanas, presuntamente por participar en manifestaciones durante el régimen militar, aclarando que no existió una condena judicial en su contra.

Desde el partido Ahora Nación se informó que Alfonso López Chao no consignó este antecedente en un primer momento, pero señalaron que ya se ha presentado un recurso ante el Poder Judicial con el objetivo de dejar zanjado el tema.