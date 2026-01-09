JNE decidirá el futuro de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra

La plancha presidencial del partido Perú Primero está a punto de quedar fuera de las Elecciones Generales 2026, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente la inscripción de la fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, quien cuenta con una sentencia por corrupción.

La decisión final ahora quedará en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que el propio JEE concediera el recurso de apelación presentado por Perú Primero contra las tachas que rechazaron la inscripción de la candidatura presidencial.

Cabe precisar que, previamente, el Jurado Electoral Especial había declarado inadmisible la apelación, debido a que el partido no realizó el pago correspondiente de la tasa electoral. Sin embargo, tras subsanar dicha observación, la solicitud fue admitida a trámite, por lo que será el JNE el encargado de resolver la situación legal de la candidatura de Mario Vizcarra.

Hasta el momento, no se ha establecido un plazo oficial para que el Jurado Nacional de Elecciones emita una resolución definitiva, lo que mantiene en incertidumbre la participación de Perú Primero en los comicios del 2026.

TACHAS POR SENTENCIA FIRME DE VIZCARRA

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial declaró fundadas las tachas presentadas por dos ciudadanos, quienes argumentaron que Mario Vizcarra estaría legalmente impedido de postular, al contar con una sentencia firme por el delito de peculado. Según la Ley Orgánica de Elecciones, las personas sentenciadas no pueden postular a cargos de elección popular, incluso si han sido rehabilitadas, situación que ahora deberá ser evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones.