Premier Ernesto Álvarez sobre nuevo paro de transportistas: “Hay intereses políticos”

Ante la convocatoria a un nuevo paro de transportistas para este jueves 15 de enero, el premier Ernesto Álvarez se pronunció sobre la decisión que tiene previsto adoptar el gremio con el propósito de alzar su voz por los constantes crímenes contra conductores.

En declaraciones, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) aseguró que la movilización tiene fines políticos, ya que el Perú se encuentra a pocas semanas de que se realicen las elecciones generales del 2026, así como también a menos de un año de las votaciones municipales y regionales.

“Hay un tema político y de apremio por las campañas, no solo por las parlamentarias, sino que también ya empezarán las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio”, mencionó en conversación con Panamericana Televisión.

UNA MOVILIZACIÓN NO REDUCIRÁ LA CRIMINALIDAD

De acuerdo al premier Ernesto Álvarez, una movilización que pueda convocarse no ayudará a frenar los casos criminales en el territorio peruano. “No hay forma de que un paro pueda solucionar el tema de la inseguridad, el cual es un tema de todos”.