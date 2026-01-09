Marisol Pérez Tello postulará en las elecciones 2026: JNE declaró fundada su apelación

Después de haber presentado una serie de recursos de apelación tras haber sido excluida de las elecciones generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) y confirmó la participación de Marisol Pérez Tello en los comicios del 12 de abril con el partido Primero la Gente.

En conversación con Panamericana Televisión, la exministra de Justicia y Derechos Humanos saludó la decisión de la entidad electoral, y aseguró que su agrupación no es la única que ha tenido inconvenientes en el marco de las inscripciones.

“El Jurado Nacional (de Elecciones) ha declarado fundada nuestra demanda, la cual buscaba que se reconocieran los errores administrativos que la institución había cometido y no permitió de otros 15 partidos. Hubo una falla en el sistema digital”, mencionó.

CONTABA CON LAS PRUEBAS DEL ERROR

Además, Marisol Pérez Tello dejó en claro que su agrupación contaba con todas las pruebas necesarias sobre el error que había cometido el JNE, el cual le iba a costar su participación en las elecciones generales del 2026.