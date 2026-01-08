JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA para la Cámara de Diputados

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la solicitud del Partido Aprista Peruano (APRA), para inscribir a su lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Entre las primeras observaciones identificadas por el colegiado durante la fase de calificación se encuentran presuntas inconsistencias en las hojas de vida, falta de documentación sobre sentencias judiciales y errores en las fechas de las declaraciones juradas.

El JEE otorgó al APRA un plazo de dos días calendario para subsanara las observaciones señaladas, caso contrario, se procederá a declarar la improcedencia de los candidatos apristas a la Cámara de Diputados.

¿QUIÉNES ESTÁN EN LA LISTA?

Cabe precisar que en la lista de candidatos a diputados figuran el excongresista Mauricio Mulder, así como el propio Enrique Valderrama, quien además de postular a la Presidencia también apunta a una curul en el nuevo Congreso Bicameral.