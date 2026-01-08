Corredor humanitario para venezolanos: el tema que abordaron Kast y José Jerí en su reunión

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario peruano José Jerí sostuvieron una reunión bilateral el martes 7 de enero, en la que abordaron diversos temas de interés común, entre ellos la migración irregular entre Perú y Chile a través de sus fronteras, una problemática que impacta directamente en la seguridad y la política migratoria de ambos países.

Tras el encuentro, Kast brindó detalles de la reunión con el presidente de transición peruano, señalando que uno de los puntos centrales fue la posibilidad de establecer un corredor humanitario para migrantes. “Hay países que no quieren colaborar en este proceso; por eso debemos dialogar y buscar el mejor camino para que todas las personas reciban un trato digno, respetando la ley”, declaró el líder chileno.

El presidente electo remarcó que el objetivo principal es regular y ordenar la migración, especialmente en territorio chileno. “Chile no puede tener más de 300 mil personas en situación migratoria irregular”, sostuvo, recalcando que el corredor humanitario sería una alternativa viable para que ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, retornen de manera segura a su país de origen.

ESPECIALISTAS ADVIERTEN RIESGOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Sobre esta propuesta, Nancy Orellana, jefa de la ONG Veneactiva, advirtió que solo entre Perú y Ecuador existirían más de dos millones de migrantes extranjeros, lo que dificulta un retorno masivo de ciudadanos venezolanos. “Este tipo de medidas podría terminar favoreciendo a las redes de tráfico y trata de personas; ese es el riesgo real al que nos enfrentamos”, alertó la especialista.