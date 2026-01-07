Elecciones regionales y municipales 2026 ya tienen fecha: serán el 4 de octubre

El Ejecutivo oficializó la convocatoria a las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el domingo 4 de octubre de 2026. El anuncio fue realizado por el presidente José Jerí mediante decreto supremo, con lo cual se activa formalmente un nuevo proceso electoral que involucrará a autoridades regionales y locales en todo el país.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cronograma establece plazos estrictos para la participación de las organizaciones políticas. El límite para completar la inscripción vence este 7 de enero y, hasta el momento, 149 agrupaciones han logrado quedar habilitadas: 54 partidos políticos de alcance nacional y 95 movimientos regionales. Aquellas organizaciones que no cumplan con este requisito quedarán fuera de la contienda de octubre.

Elecciones primarias y requisitos para postular en las RM 2026

Uno de los momentos clave del proceso serán las elecciones primarias. Según explicó el abogado especialista en derecho electoral José Naupari, las organizaciones políticas deberán comunicar hasta el 16 de febrero la modalidad de elección interna que emplearán. Las primarias bajo la modalidad de voto directo se realizarán el 17 de mayo, mientras que las elecciones mediante delegados están programadas para el 24 de mayo.

Respecto a las condiciones para la postulación de autoridades en ejercicio, se precisó que quienes busquen la reelección en el mismo cargo solo deberán solicitar licencia con 30 días de anticipación. En cambio, aquellos que aspiren a un puesto de distinto nivel —como un alcalde que postule a gobernador regional o viceversa— estarán obligados a presentar su renuncia con seis meses de antelación, conforme a lo establecido en la Constitución. Así, el año 2026 estará marcado por dos procesos electorales simultáneos: las elecciones generales y las regionales y municipales.