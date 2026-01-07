José Jerí conversó con Edmundo González y le expresó su apoyo a transición democrática en Venezuela

El presidente de la República, José Jerí Oré, sostuvo una conversación vía telefónica con el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia. El diálogo entre ambos se produjo este miércoles en horas de la mañana.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de X de la Presidencia del Perú, en donde se especifica que el mandatario le expresó su apoyo para que el proceso de transición política en Venezuela concrete el respeto a la voluntad popular del país caribeño, la cual no fue respetada por el dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

"El presidente de la república José Jerí sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país, culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024.", publicó Presidencia en dicha red social.

PIDE QUE SEA PRESIDENTE

Cabe precisar que en la víspera, luego de la caída de Maduro Moros, el presidente Jerí señaló que González Urrutia debe ser el llamado a asumir funciones como nuevo mandatario de Venezuela.

"Hay un presidente que ha sido electo el año pasado en Venezuela, entonces él es la persona que legítimamente debe asumir funciones una vez que se regularice el orden todavía ciertamente alterado", sostuvo.