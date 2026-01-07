Susel Paredes confirma candidatura a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, anunció su candidatura a la Alcaldía de Lima Metropolitana por el partido político Ahora Nación, encabezado por el candidato presidencial, Alfonso López-Chau.

La legisladora dio esta noticia durante una entrevista para NTP-Lúcar, ratificando sus deseos de continuar en la vida política después de culminar su etapa como parlamentaria en julio del presente año.

"Sí, voy a ser candidata, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero antes tengo que pasar por las (elecciones) internas (...) con Ahora Nación", señaló Paredes Piqué, confirmando su participación en los comicios de octubre.

Cabe precisar que el partido Ahora Nación ha incluido en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado a otros personajes de izquierda como Ruth Luque, Mirtha Vásquez e Indira Huilca, entre otros.