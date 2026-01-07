Enrique Valderrama descarta división interna en el APRA: “No veo un quiebre”

El Partido Aprista Peruano (APRA) continúa su carrera política con miras a las elecciones generales de 2026. La plancha presidencial es encabezada por Enrique Valderrama, quien este miércoles ofreció una conferencia de prensa para presentar los principales lineamientos de su programa político, centrado en temas como economía, seguridad ciudadana y reactivación nacional.

Ante medios de comunicación, militantes y candidatos que representarán al APRA en el Congreso de la República, Valderrama afirmó que el partido afrontará la campaña electoral de manera conjunta y con una propuesta unificada, pese a los cuestionamientos surgidos en los últimos días dentro de la organización política.

“Yo les garantizo que el APRA va a afrontar la campaña nacional en plena unidad, planteando una agenda social y de reactivación para el país”, señaló el candidato presidencial, remarcando que la agrupación mantiene una línea clara de trabajo rumbo al 2026.

DESCARTA QUIEBRE INTERNO

Enrique Valderrama también rechazó que exista una división interna en el Partido Aprista, luego de las críticas expresadas por Javier Velásquez Quesquén sobre la conformación de la plancha presidencial.

“No lo veo como un quiebre, ha manifestado una opinión personal. Le tengo un gran respeto, es una figura con arrastre importante en Lambayeque y tomaré contacto con él para presentarnos juntos cuando viaje a la región”, indicó el líder aprista.