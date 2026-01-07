Luis Gonzáles Posada tras llegada de José Antonio Kast: “Perú y Chile deben hacer pacto migratorio"

En medio de la llegada del electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, al país para reunirse con el presidente José Jerí, el excanciller Luis Gonzáles Posada aseguró que el Perú y la nación sureña deberían enfocarse en apoyar la migración venezolana.

“Deben tener un pacto migratorio y ponerse de acuerdo para conocer lo que harán con estos ciudadanos (venezolanos). Se debe expulsar a las personas que no tengan sus papeles en regla (…) Todo indica que esto no sucederá porque ya tenemos antecedentes”, mencionó.

NO ANHELAN REGRESAR A SU PAÍS

De acuerdo a la perspectiva de Luis Gonzáles Posada, los millones de venezolanos que se encuentran en los países de Sudamérica no tendrían previsto retornar a su territorio, ya que en la mayoría de los casos se han establecido en las naciones donde se encuentran.

“La minoría quiere regresar (a Venezuela). La mayoría ya se adecuó a su trabajo; algunos se han casado, en algunos casos con peruanas, chilenos, argentinos o brasileños; sin embargo, si quieren retornar a su patria para visitar a sus familias”, comentó.