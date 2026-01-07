24 Horas Edición Medio Día

07/01/2026

Luis Gonzáles Posada tras llegada de José Antonio Kast: “Perú y Chile deben hacer pacto migratorio"

Excanciller aseguró que ambas naciones deberían expulsar a los extranjeros que no tengan sus papeles en regla.



En medio de la llegada del electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, al país para reunirse con el presidente José Jerí, el excanciller Luis Gonzáles Posada aseguró que el Perú y la nación sureña deberían enfocarse en apoyar la migración venezolana.

“Deben tener un pacto migratorio y ponerse de acuerdo para conocer lo que harán con estos ciudadanos (venezolanos). Se debe expulsar a las personas que no tengan sus papeles en regla (…) Todo indica que esto no sucederá porque ya tenemos antecedentes”, mencionó.

NO ANHELAN REGRESAR A SU PAÍS

De acuerdo a la perspectiva de Luis Gonzáles Posada, los millones de venezolanos que se encuentran en los países de Sudamérica no tendrían previsto retornar a su territorio, ya que en la mayoría de los casos se han establecido en las naciones donde se encuentran.

“La minoría quiere regresar (a Venezuela). La mayoría ya se adecuó a su trabajo; algunos se han casado, en algunos casos con peruanas, chilenos, argentinos o brasileños; sin embargo, si quieren retornar a su patria para visitar a sus familias”, comentó.


Temas Relacionados: ChileJosé Antonio KastJosé JeríLuis Gonzales PosadaMigración VenezolanaPerúPolítica

También te puede interesar:

BANNER