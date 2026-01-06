Tomás Gálvez niega venganza tras desactivación de equipos especiales del Ministerio Público

Tras oficializarse la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, rechazó que esta medida responda a un acto de venganza personal. Durante una conferencia, aseguró que no mantiene ninguna investigación vigente en el caso “Cuellos Blancos” y recordó que su situación fue archivada en el año 2021 por falta de elementos de convicción.

Gálvez sostuvo que nunca fue investigado por dicho equipo especial y que, por lo tanto, no existiría un móvil de represalia. “Yo no tengo ningún caso en Cuellos Blancos y menos puede ser venganza porque ellos no me investigaron”, afirmó. Asimismo, reiteró que las acusaciones en su contra fueron infundadas y que el proceso que afrontó en el pasado respondió a una persecución política.

Cabe recordar que el actual fiscal de la Nación interino fue investigado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder por presuntas vinculaciones con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como líder de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. No obstante, durante la ceremonia de inicio del Año Fiscal 2026, Gálvez volvió a negar cualquier responsabilidad y aseguró haber sido víctima de un proceso arbitrario que derivó en su salida de la institución.

FISCALÍA SOBRESATURADO DE INVESTIGACIONES

En otro momento, Tomás Gálvez advirtió que el despacho de la Fiscalía de la Nación se encuentra sobresaturado de investigaciones, por lo que planteó que su oficina solo asuma casos en segunda instancia. Explicó que actualmente cerca del 70 % del tiempo del despacho se dedica a investigaciones contra aforados y consideró necesario replantear las funciones del máximo órgano fiscal para optimizar su labor. Además, informó sobre un plan piloto en Lambayeque para la creación de una ciudadela del Ministerio Público que concentre todas sus especialidades.