Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó al Perú: mañana se reunirá con José Jerí

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó al Perú este martes 6 de enero como parte de una gira por distintos países del continente. La visita se enmarca en una agenda regional orientada a fortalecer la cooperación política y de seguridad entre los países de la región.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, el jefe de Estado peruano, José Jerí, recibirá a Kast este miércoles 7 de enero a las 11:45 a.m. en Palacio de Gobierno. En el encuentro se abordarán asuntos de interés bilateral, con énfasis en temas vinculados a la seguridad y la migración.

Además de la reunión oficial, el mandatario electo de Chile sostendrá encuentros privados con representantes de diversos sectores, tal como lo había adelantado semanas atrás el propio Jerí Oré a través de sus redes sociales.

PUNTOS DE DIÁLOGO

Entre los principales puntos de diálogo figuran la seguridad en las fronteras, el flujo migratorio y la coordinación entre las policías y las fuerzas de defensa de ambos Estados. La gira regional de Kast había sido anunciada previamente en la red social X, donde detalló que su primer destino fue Argentina.