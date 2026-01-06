José Antonio Kast llegará mañana a Perú para reunión bilateral con José Jerí

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará mañana al Perú para sostener una reunión bilateral con el mandatario de nuestro país, José Jerí, en donde abordarán diversos temas, principalmente, la crisis migratoria en la frontera de ambas naciones.

Esta será la tercera visita oficial que José Antonio Kast realizará y la primera del 2026, anteriormente estuvo en Argentina y Ecuador, donde tuvo encuentros con los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa, respectivamente.

HABLARÁN SOBRE VENEZUELA

Cabe precisar que el encuentro entre Jerí y Kast también tiene previsto abordar el tema de la situación en Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado durante una intervención militar de Estados Unidos.

En la víspera, Jerí y Kast sostuvieron un diálogo vía telefónica en donde conversaron sobre el tema en cuestión y se espera que dicha plática sea analizada a profundidad en la reunión de mañana en Palacio de Gobierno.