José Jerí pide que “presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, asuma sus funciones”

El presidente José Jerí reconoció a Edmundo González Urrutia como mandatario legítimo electo de Venezuela, considera que debe asumir sus funciones una vez estabilizada la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro, y liderar la transición democrática.

“Hay un presidente que ha sido electo el año pasado en Venezuela, entonces él es la persona que legítimamente debe asumir funciones una vez que se regularice el orden todavía ciertamente alterado”, declaró durante una actividad en Carabayllo.

CORREDOR HUMANITARIO

Asimismo, Jerí Oré respaldó la incursión militar estadounidense en Venezuela y criticó a los que por años apoyaron la dictadura chavista, incluidos algunos políticos locales. Dijo que la intervención era inevitable para romper el ciclo de autoritarismo que devastó el país.

Indicó que coordinará con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visita Perú este miércoles, la creación de un corredor humanitario. La ruta Chile-Perú-Ecuador facilitaría el retorno de venezolanos consolidado el nuevo gobierno de González Urrutia.