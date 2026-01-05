JEE declara fundadas tachas contra la candidatura presidencial de José Williams

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas presentadas contra la candidatura presidencial de José Williams Zapata, representante del partido Avanza País, dejándolo en una situación legal compleja dentro del proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026. La decisión se basa en presuntas inconsistencias en la información consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

La tacha fue interpuesta por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara, quien cuestionó los ingresos declarados por el candidato, lo que motivó la evaluación del órgano electoral. No obstante, el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, precisó que mientras esta resolución no sea confirmada en segunda instancia, Williams mantiene su condición de candidato en carrera.

Naupari explicó que la apelación deberá ser presentada por el partido político, a través de su personero legal, dentro de un plazo de tres días calendario. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contará con un periodo similar para resolver el recurso, instancia que definirá de manera definitiva la continuidad o exclusión de la candidatura.

SUSTENTARAN APELACIONES

A este escenario se suman otros casos en evaluación, como el de Mario Vizcarra y el de Marisol Pérez Tello, candidata por Primero la Gente, cuya fórmula presidencial fue declarada improcedente por presunta presentación fuera de plazo. En los próximos días, los personeros legales de estas agrupaciones deberán sustentar sus apelaciones ante el pleno del JNE, que tendrá la última palabra sobre su participación en el proceso electoral.