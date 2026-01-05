Perú Primero denuncia persecución política tras tachas contra Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró fundadas las tachas presentadas contra Mario Vizcarra Cornejo, candidato presidencial del partido Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, por una sentencia por peculado emitida en el año 2005. Con esta decisión, el organismo electoral resolvió declarar improcedente la inscripción de su fórmula presidencial, dejándolo al borde de la exclusión definitiva de la contienda electoral.

DENUNCIAN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Desde Perú Primero, el vocero Alejandro Salas denunció que la resolución responde a una presunta persecución política contra el entorno del exmandatario. Salas sostuvo que se estaría forzando el marco jurídico para sacar del proceso electoral a un candidato y aseguró que la sentencia que se le imputa a Vizcarra es anterior a la norma que establece la prohibición para postular, la cual fue aprobada en 2018. Además, afirmó que Mario Vizcarra cuenta con una resolución de rehabilitación que lo habilita plenamente como ciudadano.

En contraste, Jeanpierre Valverde, quien presentó una de las tachas y es candidato a diputado por Avanza País, señaló que Mario Vizcarra no puede postular a la Presidencia por haber sido sentenciado por un delito contra la administración pública. A su juicio, permitir su inscripción en segunda instancia sería contradictorio con el criterio ya establecido por el propio sistema electoral, aun cuando el postulante haya sido rehabilitado.

A través de sus redes sociales, Mario Vizcarra cuestionó duramente la decisión del JEE, calificándola de incoherente y contraria a la Constitución. El candidato anunció que apelará la resolución y expresó su confianza en que el Jurado Nacional de Elecciones corrija lo que considera un despropósito. Será este organismo el que tenga la última y definitiva palabra sobre su permanencia en la carrera presidencial.