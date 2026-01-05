César Acuña responde a duras críticas de Rafael López Aliaga: “El peor alcalde de Lima”

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, protagonizaron un duro enfrentamiento político en el marco de la carrera hacia las Elecciones Generales 2026, evidenciando la creciente tensión entre ambas agrupaciones.

López Aliaga viajó hasta la ciudad de Trujillo, región La Libertad, donde encabezó un meeting político acompañado de algunos de sus candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados. Durante su discurso, arremetió contra César Acuña, exgobernador regional de La Libertad, cuestionando su gestión y el alto índice de inseguridad ciudadana en la región.

“Acá, el gobierno del señor Acuña está lleno de parásitos”, afirmó el exalcalde de Lima, agregando que durante su administración regional no se ejecutaron acciones eficaces para combatir la delincuencia, uno de los principales problemas que aquejan a la población liberteña.

“EL PEOR ALCALDE DE LIMA”

Las declaraciones de López Aliaga no tardaron en generar respuesta. César Acuña, líder de APP y también precandidato presidencial, cuestionó el discurso de su rival político y lo acusó de centrar su campaña en ataques personales en lugar de presentar propuestas concretas.

“En vez de hablar de planes de gobierno, se dedica a hablar mal de Acuña”, señaló el dirigente de APP, quien además lanzó una dura advertencia política: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente del Perú”.