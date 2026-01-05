Maduro podría ser sancionado con cadena perpetua, aseguró analista político James Rodríguez

Este lunes 5 de enero, el líder chavista Nicolás Maduro comparece en el Tribunal Federal de Nueva York tras ser detenido en un operativo militar liderado por las fuerzas estadounidenses en Caracas, Venezuela. Según el analista político James Rodríguez, experto en derecho internacional, podría ser sancionado con cadena perpetua.

Añadió que el abogado de oficio que se le ha asignado a Maduro va a poder conversar con él y proponer un acuerdo con la fiscalía para lograr lo que aquí se conoce como colaboración eficaz, si acepta, es posible que se acorte su sentencia: “Si no llegase a un acuerdo, es muy probable que su sanción sea de 25 años a cadena perpetua”, señaló el experto.

"SU SITUACIÓN ES COMPLICADA"

El experto señaló que la investigación identifica a Maduro como “líder del Cartel de los Soles”, lo que significa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “ha podido generar una acusación en el distrito sur de Nueva York que es emblemático en casos de terrorismo y narcotráfico, por eso la situación jurídica de Maduro es complicada”.

Rodríguez manifestó que para el proceso será importante las testimoniales y declaraciones de los agentes de la DEA, pues tienen informantes y existe una investigación federal contra Nicolás Maduro, lo que configura pruebas suficientes para este caso de presunto narcotráfico y terrorismo.

NO PODRÁ USAR INMUNIDAD PRESIDENCIAL

El analista político destacó que es muy probable que el líder chavista busque invocar su inmunidad presidencial para protegerse, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluye en la acusación que Maduro es un gobernante de facto e ilegítimo de Venezuela, por lo que será juzgado como cualquier ciudadano común.

En tanto, James Rodríguez precisó que este proceso demoraría varias semanas, porque la justicia norteamericana sigue un proceso bastante garantista, es decir, le da la oportunidad al procesado de llegar a un acuerdo con la fiscalía y declararse culpable o buscar alguna forma de protección por su condición de presidente.