José Jerí conversó con vía telefónica con José Antonio Kast sobre situación en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente de la República, José Jerí, sostuvo una conversación vía telefónica con el electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en donde abordaron diversos temas, entre ellos la situación en Venezuela.

El jefe de Estado entabló diálogo con el electo presidente chileno el último fin de semana, luego que el gobierno de Estados Unidos realizó una intervención militar en tierras venezolanas que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Ambos coincidieron en la necesidad de establecer un corredor humanitario que permita a los ciudadanos venezolanos que radican en Perú y Venezuela, regresar a su país de origen una vez se estabilice la situación política de dicha nación.

REUNIÓN BILATERAL

Cabe precisar que este y otros temas serán abordados a profundidad el próximo miércoles 7 de enero, cuando José Antonio Kast visite nuestro país para establecer una reunión bilateral con el jefe de Estado peruano.