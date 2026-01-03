Perú anuncia restricciones migratorias para venezolanos vinculados al régimen de Maduro

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la implementación de restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al régimen del dictador Nicolás Maduro. A través de un comunicado oficial, la entidad precisó que las medidas entran en vigor de manera inmediata y serán ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según detalló el Mininter, las disposiciones contemplan la restricción de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras que cuenten con sanciones internacionales u otros antecedentes relacionados con el régimen venezolano. La decisión, sostuvo la institución, se adopta en ejercicio de la soberanía nacional y con el objetivo de resguardar el orden interno y la seguridad del país.

El ministerio señaló además que la medida busca evitar que el Perú sea utilizado como refugio para evadir procesos judiciales. “Estas acciones tienen como finalidad impedir que personas relacionadas con el régimen utilicen nuestro territorio para eludir la justicia”, indica el comunicado difundido este sábado.

NUEVA ERA PARA VENEZUELA

Por su parte, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció en sus redes sociales tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa. El mandatario afirmó que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad” y aseguró que el Perú brindará facilidades para el retorno de ciudadanos venezolanos a su país. Asimismo, anunció que se reforzará la presencia en la frontera para garantizar la seguridad y el respeto a los procedimientos migratorios.