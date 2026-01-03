Candidatos a la presidencia del Perú se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro

Tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro en una operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diversos políticos y aspirantes presidenciales en las Elecciones 2026 peruanos utilizaron sus redes sociales para fijar posición. Los pronunciamientos reflejan enfoques distintos sobre la situación venezolana, la intervención extranjera y el respeto al derecho internacional, en un contexto regional marcado por la polarización política.

Rafael López Aliaga: apoyo a la captura de Maduro

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular también se pronunció tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro. En su mensaje, respaldó la acción ejecutada por Estados Unidos y sostuvo que se trata de un punto de quiebre para Venezuela. López Aliaga afirmó que la operación representa “el fin de una dictadura criminal” y consideró que el hecho abre un nuevo escenario político para el país sudamericano.

Keiko Fujimori: respaldo a la operación estadounidense

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció a favor de la acción ejecutada por Estados Unidos. En su mensaje, señaló: “Saludamos la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar una impresionante operación para capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro”. Añadió que, a su juicio, se trata de “un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal” y afirmó que, tras este episodio, “hoy se abre una nueva esperanza para Venezuela”.

César Acuña: mensaje centrado en la población venezolana

El líder de Alianza para el Progreso también se refirió al hecho desde un enfoque social. “La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela, y me toca el corazón”, expresó. En su pronunciamiento, Acuña indicó que empatiza con los refugiados venezolanos y sostuvo que “su resiliencia nos une”, manifestando su deseo de que el cambio político genere nuevas oportunidades.

Rafael Belaúnde: llamado a continuar acciones contra el chavismo

Rafael Belaúnde planteó que la captura de Maduro no cierra el proceso político en Venezuela. “Ahora por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, para terminar con 25 años de dictadura narco chavista”, escribió. En su mensaje agregó que, desde su perspectiva, “en América Latina no puede haber espacio para dictaduras”.

Fiorella Molinelli: énfasis en la defensa democrática

La exfuncionaria y aspirante presidencial se pronunció con un mensaje centrado en la situación regional. “Viva Venezuela libre”, señaló, y afirmó que América Latina no debe “normalizar la miseria, el exilio ni la represión”. Molinelli indicó además que “la democracia no se negocia” y expresó su solidaridad con los ciudadanos venezolanos que, según dijo, mantuvieron su posición frente al régimen.

Mario Vizcarra: preocupación por la transición en Venezuela

El dirigente político Mario Vizcarra, vinculado a Perú Primero, se pronunció sobre el escenario posterior a la caída de Nicolás Maduro. A través de redes sociales, indicó: “Compartimos la alegría del pueblo venezolano ante la caída de una dictadura que tanto daño hizo”, y añadió que “el responsable debe responder ante la justicia”. No obstante, advirtió que “la crisis no termina con un hombre” y señaló su preocupación por la continuidad de la inestabilidad, afirmando que “urge una transición con paz y orden”.

Yonhy Lescano: apoyo al desenlace con observaciones legales

Yonhy Lescano combinó una valoración del resultado político con cuestionamientos sobre la forma en que se ejecutó la operación. “La caída de Maduro para el pueblo venezolano es una alegría”, manifestó, aunque advirtió que “si Trump capturó al dictador es una infracción al derecho internacional”. También señaló que, por las características del operativo, “esto parece una salida negociada”.

Alfonso López-Chau: rechazo a la intervención militar

El dirigente de Ahora Nación expresó una posición contraria a la acción estadounidense. “Condenamos toda intervención militar de un Estado en el territorio de otro”, afirmó, invocando la Carta de las Naciones Unidas y el principio de no uso de la fuerza. Indicó que su postura se sostiene “con la autoridad de haber condenado siempre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, pero remarcó su apuesta por “soluciones pacíficas”.

Roberto Sánchez Palomino: defensa de la soberanía venezolana

El exministro rechazó de forma directa la operación militar. “Rechazamos la agresión militar contra Venezuela”, señaló, al considerar que se ha vulnerado la Carta de las Naciones Unidas. En su pronunciamiento sostuvo que “Estados Unidos no es el amo de América Latina” y defendió la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera.

Ronald Atencio: rechazo a la intervención extranjera

Ronald Atencio, integrante de la alianza Venceremos, se pronunció en contra de la acción militar en Venezuela. En su mensaje señaló: “Condenamos el ataque militar del imperialismo al gobierno venezolano” y afirmó que no se puede permitir que “se ataque la soberanía de los pueblos” ni que “se viole la autodeterminación”. Asimismo, advirtió que la situación podría “generar un conflicto armado interno” y sostuvo que “la patria de Bolívar debe ser libre de injerencia norteamericana”. En su pronunciamiento también indicó que “hoy Sudamérica está en peligro” y expresó que desde su alianza “condenamos y repudiamos” al gobierno de Estados Unidos.