Marisol Pérez Tello responde al JEE y defiende su candidatura: "Todo estaba dentro del plazo"

La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, se pronunció luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente, por extemporánea, la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, situación que la deja al borde de la exclusión definitiva de las Elecciones Generales 2026.

En entrevista con 24 Horas, Pérez Tello sostuvo que su agrupación cumplió con presentar la documentación dentro del plazo legal. Según explicó, la plancha presidencial fue subida al sistema el 23 de diciembre a las 9:00 de la noche, por lo que —afirmó— incluso pudo haberse presentado el 24 de diciembre por la mañana sin infringir la normativa vigente. “Todo estaba dentro del plazo que indica la ley”, remarcó.

La candidata atribuyó la demora en la inscripción a los tiempos que demandó concretar una alianza política. Detalló que parte del proceso incluyó completar su declaración política y priorizar el cierre de dicho acuerdo. “En particular, yo me demoré en rellenar mi declaración y nuestra prioridad era sacar adelante la alianza política”, señaló.

APELARÁN LA DECISIÓN

Finalmente, Pérez Tello anunció que apelarán la decisión del JEE. Indicó que no se trata de un caso aislado, ya que otros 16 partidos se habrían visto afectados por problemas en el sistema. “Entregamos después del 24 de diciembre por indicación de ellos, porque el sistema se cayó”, sostuvo.