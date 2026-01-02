Elecciones 2026: ¿Quiénes están detrás de las tachas electorales?

El cronograma de las Elecciones Generales 2026 ingresó a una de sus etapas más sensibles con el inicio del periodo de tachas, mecanismo ciudadano que puede dejar fuera de carrera a diversas candidaturas. En este escenario, ya se han presentado tres tachas contra Mario Vizcarra, de las cuales dos siguen en trámite, así como una tacha contra la candidatura de José Williams, de Avanza País.

La primera tacha contra Vizcarra fue interpuesta por Luis Miguel Caya, candidato a diputado por el Apra, quien logró que su recurso ingrese a trámite luego de subsanar el pago de la tasa de S/ 5,350. La segunda fue presentada por Jeanpier Valverde Ortega, candidato a diputado por Avanza País, quien aseguró que la iniciativa fue completamente personal y que no recibió apoyo económico ni político de su partido para asumir el costo del procedimiento.

Valverde, un ingeniero de 30 años, afirmó contar con la solvencia económica necesaria para afrontar el pago de la tasa con recursos propios, producto de su trabajo en ingeniería de proyectos y asesorías a entidades públicas. Desde Avanza País, su secretario nacional Armando Barrantes negó cualquier participación partidaria en la tacha, remarcando que se trata de una postura individual y que el tachante “ha dado la cara” durante todo el proceso.

TACHA CONTRA JOSÉ WILLIAMS

En paralelo, sigue en curso la tacha contra José Williams, presentada por el ciudadano Carlos Javier Guevara, quien argumenta una presunta omisión en la declaración de ingresos del candidato. Guevara aseguró no tener vínculos con partidos políticos y haber usado ahorros personales para ejercer su derecho ciudadano.