Perú Primero acusa a presidenta del TC de romper neutralidad electoral por caso Mario Vizcarra

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, podría quedar fuera de las Elecciones Generales 2026 debido a una condena firme de tres años por el delito de peculado impuesta en su contra en el año 2005. Dicha sentencia sería un impedimento legal para su participación política, pese a que la pena ya fue cumplida y exista una eventual rehabilitación.

Según la Ley 30717, las personas condenadas por delitos como el peculado no pueden postular a cargos públicos, incluidos la Presidencia de la República o el Parlamento, incluso si ya han cumplido su condena. Al respecto, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, señaló que esta norma fue declarada constitucional por mayoría y que los jueces están obligados a aplicarla cuando corresponda.

REACCIONES

Las declaraciones de Pacheco generaron la reacción del partido Perú Primero. Alejandro Salas, vocero de dicha agrupación y candidato al Senado, acusó a la titular del TC de infringir la neutralidad electoral y adelantó que evalúan denunciarla. Además, sostuvo que la magistrada habría omitido mencionar que en resoluciones previas el propio Tribunal Constitucional exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a no aplicar la Ley 30717.

En medio de este escenario, Mario Vizcarra enfrenta al menos tres tachas contra su candidatura presidencial, sustentadas en la condena por peculado. Asimismo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible su postulación al Senado por no presentar de manera completa el expediente de su proceso judicial ni la resolución de rehabilitación, dejando su futuro electoral en manos de las instancias correspondientes.