Elecciones 2026: rechazan postulación de fiscal Sandra Castro por incumplir requisitos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 continúa rechazando candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026 y, en esta ocasión, declaró inadmisible la postulación de la fiscal Sandra Castro, al determinar que no cumplió con los requisitos exigidos por la normativa electoral vigente.

La representante del Ministerio Público, quien se desempeñaba como integrante del equipo especial que investigó a la presunta organización criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, había anunciado su candidatura al Senado de la República; sin embargo, esta quedó truncada tras la decisión del JEE de Lima Centro.

Sandra Castro postuló por el Partido Morado y solicitó licencia al Ministerio Público del 12 de febrero al 12 de abril con el fin de participar en el proceso electoral. No obstante, la ley electoral establece que los funcionarios públicos deben renunciar al cargo con seis meses de anticipación para poder postular a cargos de elección popular, requisito que no fue cumplido.

RETIRO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POSIBLE PROCESO DISCIPLINARIO

En medio de esta situación, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el retiro de Sandra Castro del Ministerio Público tras conocerse su postulación al Senado por el Partido Morado.

La medida fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre, y además se ordenó comunicar el caso a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para evaluar el inicio de un proceso disciplinario.