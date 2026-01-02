Eduardo Pérez Rocha sobre políticas del Gobierno contra la criminalidad: “Engañan a la población”

Este año 2026 comenzó con un ataque contra la agrupación que lidera el cantante Carlos Miguel durante una presentación en Carabayllo, causando que el Gobierno de José Jerí entre una vez más en cuestionamientos por el estado de emergencia que rige en Lima.

Ante esta situación, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, cuestionó el trabajo que viene realizando el Ejecutivo en materia de seguridad, ya que hasta el momento no se han visto resultados positivos. Además, consideró que desde Palacio de Gobierno se está mintiendo a la ciudadanía con las estrategias que buscan implementar para reducir las cifras contra la delincuencia.

“Los dos personajes que están en el Ministerio del Interior (Mininter) y Comandancia General están engañando a la población y desconocen lo que significa vivir seguro (en una ciudad o país)”, comentó Pérez Rocha.

SOBRE VICENTE TIBURCIO Y ÓSCAR ARRIOLA

El exdirector de la PNP también opinó sobre el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, y el comandante de la Policía, Óscar Arriola, enfatizando que ninguna de las dos autoridades tiene conocimiento en prevención del delito.