Elecciones 2026: 14 partidos políticos ya lograron inscribir sus planchas presidenciales

Un total de 14 partidos políticos lograron la inscripción oficial de sus planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y quedaron expeditos para participar en las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con resoluciones emitidas por el máximo organismo electoral.

Según precisó el JNE, la inscripción se concretó luego de admitir a trámite las solicitudes de las fórmulas presidenciales y una vez culminado el plazo legal para la interposición de tachas, sin que se presentara ninguna objeción. Este proceso permitió validar de manera definitiva a las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.

Las agrupaciones que ya cuentan con inscripción son Alianza para el Progreso (César Acuña), Buen Gobierno (Jorge Nieto), Un Camino Diferente (Rosario Fernández), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Ahora Nación (López Chau), Podemos Perú (José Luna), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez Palomino), Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera), Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Progresemos (Paul Jaimes), Partido Morado (Mesías Guevara), Perú Moderno (Carlos Jaico) y Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra).

LISTAS CON OBSERVACIONES

En tanto, otras organizaciones continúan en periodo de tachas o esperan su inscripción, mientras que partidos como País para Todos, Integridad Democrática, Cívico Obras y Democrático Federal mantienen sus listas presidenciales inadmisibles por observaciones del Jurado Electoral Especial, principalmente por errores formales o información incompleta en la documentación presentada.