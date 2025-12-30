Mario Vizcarra: Presentan dos nuevas tachas para excluirlo de las Elecciones 2026

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, podría quedar fuera de la contienda electoral del próximo año, luego de presentarse dos nuevas tachas que buscan excluirlo de las Elecciones.

La primera fue presentada por el militante del partido Avanza País, Jeanpier Miguel Valverde Ortega, mientras que la segunda la formuló el ciudadano Edwin Roberto Huamaní Pérez.

Ambas tachas buscan excluir de la competencia al hermano del expresidente Martín Vizcarra por tener una condena firme por el delito de peculado, situación que motivó una primera tacha presentada días atrás por Luis Miguel Caya Salazar, la cual fue declarada inadmisible.

JOSÉ MANUEL VILLALOBOS OPINA

24 Horas Mediodía conversó sobre el caso de Vizcarra Cornejo con José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, quien recordó que por ley, el candidato de Perú Primero no debería estar habilitado para postular debido a la sentencia que tiene por el referido delito.