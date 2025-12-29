JEE declara inadmisible tacha contra candidatura presidencial de Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, interpuesta por Luis Miguel Caya Salazar, debido a que no se adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 5.350.

Mediante la Resolución N.° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, el organismo electoral precisó que el exconsejero regional de Moquegua no cumplió con uno de los requisitos formales indispensables para la tramitación de la tacha, motivo por el cual esta fue declarada inadmisible. El escrito estaba dirigido contra la postulación del hermano del expresidente Martín Vizcarra.

El documento señala que se otorga un plazo máximo de un día hábil, contado desde el día siguiente de la notificación, para que el recurrente subsane la omisión advertida. Según la normativa vigente, la tacha debe estar acompañada del comprobante de pago validado por el Banco de la Nación, requisito que no fue cumplido en la solicitud presentada.

VOCERO RESPONDE

Al respecto, el vocero del partido Perú Primero, Alejandro Salas, indicó que se encuentran a la espera de la notificación formal de la decisión. “Tenemos argumentos sólidos. El Tribunal Constitucional ha emitido una serie de resoluciones respecto a la Ley 30717”, sostuvo.