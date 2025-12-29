¿Queda fuera de carrera? Presentan tacha contra candidatura presidencial de Mario Vizcarra

La candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra, afronta un serio obstáculo legal luego de que se presentara una tacha en su contra ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1. El recurso fue interpuesto por Luis Miguel Caya Salazar, militante del Apra y candidato a diputado, quien sostiene que Vizcarra se encuentra impedido de participar en el proceso electoral por haber sido condenado por el delito de peculado en el año 2005.

Según la propia declaración jurada del postulante de Perú Primero, Mario Vizcarra fue sentenciado el 4 de octubre de 2005 por un delito doloso contra la administración pública. Si bien el candidato consignó que se encuentra “rehabilitado”, el recurrente de la tacha argumenta que la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 107, literal j), así como la Ley N.° 30717, establecen un impedimento permanente para postular a cargos de elección popular en casos de condenas por corrupción.

En el documento presentado, Caya Salazar sostiene que la rehabilitación penal no elimina la inhabilitación electoral, y que permitir la candidatura vulneraría principios constitucionales como la idoneidad y la moralidad pública. La tacha también invoca los artículos 31 y 35 de la Constitución, que si bien garantizan la participación política, establecen límites y requisitos para el acceso a la función pública.

¿PODRÍA QUEDAR FUERA?

Especialistas advirtieron que Mario Vizcarra podría quedar fuera de la contienda si la tacha prospera y llega al Jurado Nacional de Elecciones. Señalaron que la jurisprudencia del máximo organismo electoral ha sido consistente en aplicar la Ley N.° 30717, que impide postular a personas con sentencias por peculado, incluso si estas ya cumplieron su condena o fueron rehabilitadas. La decisión final quedará ahora en manos del sistema electoral.