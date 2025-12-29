Elecciones 2026: JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de 18 partidos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles las planchas presidenciales de 18 partidos políticos que buscan participar en las Elecciones Generales 2026, al detectar diversas omisiones y errores en la documentación presentada. Las organizaciones observadas tendrán dos días calendario para subsanar las faltas y evitar quedar fuera del proceso electoral.

Entre los partidos alcanzados por la medida figuran Avanza País, Perú Libre, APRA, Cooperación Popular, Sí Creo, Libertad Popular, País para Todos, Unidad Nacional, Salvemos al Perú, entre otros. Según el JEE, las observaciones responden principalmente a la falta de información completa, errores en declaraciones juradas, fechas inconsistentes y documentos obligatorios no adjuntados en el proceso de inscripción.

Uno de los primeros casos observados fue el de Avanza País, cuya plancha no consignó formalmente las renuncias de Phillip Butters y Karol Paredes a la fórmula anterior, además de omisiones en la declaración jurada del actual candidato José Williams. Situación similar se registró en Perú Libre, donde el JEE advirtió inconsistencias en las fechas consignadas por Vladimir Cerrón en su consentimiento de participación y hoja de vida.

ERRORES FORMALES Y DOCUMENTOS INCOMPLETOS EN VARIAS PLANCHAS

El JEE también detectó faltas en partidos como Sí Creo, donde ningún integrante de la fórmula presentó su Declaración Jurada de Hoja de Vida ni el consentimiento de participación, así como en el APRA, cuya plancha fue observada por la falta de firma y huella digital de uno de sus candidatos. En Libertad Popular, se advirtió la omisión del apartado “problemas identificados” en el plan de gobierno presentado.

Otras agrupaciones, como Demócrata Verde, PRIN, Fuerza y Libertad, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Integridad Democrática y Democrático Federal, enfrentan observaciones por fechas anteriores a la confirmación de hojas de vida, errores tipográficos, falta de consentimiento expreso o ausencia de documentos clave como el plan de gobierno y el pago de tasas electorales.

Hasta el cierre de esta nota, varias organizaciones políticas aún no habían presentado sus descargos en el portal oficial del JEE, mientras que aquellas que sí lo hicieron esperan el pronunciamiento del organismo electoral para saber si sus candidaturas presidenciales serán admitidas y podrán pasar a la etapa de tachas dentro del proceso rumbo a las Elecciones 2026.

(la república)