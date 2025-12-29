Tren Lima-Chosica empezaría a operar en el primer semestre del 2026

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, anunció que la Comuna limeña y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), firmaron un convenio de interinstitucionalidad para la puesta en marcha del tren Lima-Chosica.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre señaló que los vagones donados por la empresa norteamericana Caltrain en la gestión de Rafael López Aliaga empezarían a operar en el primer semestre del próximo año. Asimismo, destacó la disposición del Municipio para que este proyecto inicie operaciones lo más pronto posible.

"Reafirmamos nuestra posición de ceder en uso al MTC, el material rodante, señor ministro (de Transportes), para hacer viable la puesta de operación de este servicio". señaló Reggiardo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONVENIO?

El convenio de interinstitucionalidad establece que el Municipio de Lima cede el material rodante al MTC, mientras que PROINVERSIÓN estará a cargo de la licitación de este proyecto para que pueda iniciar operaciones en el menor tiempo posible.