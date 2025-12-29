¡Insólito! Elecciones 2026: más de 80 congresistas buscan la reelección

Cada vez quedan menos semanas para que se realicen las elecciones generales del 2026, donde los peruanos tendrán que elegir al nuevo presidente y a los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, cargos a los que postularán los actuales miembros del Congreso.

¿CUÁNTOS BUSCARÁN LA REELECCIÓN Y QUIÉNES SON?

Ante la baja aprobación ciudadana, alrededor de 88 parlamentarios intentarán continuar en un puesto en el Legislativo. Entre los políticos que anhelan quedarse se encuentran Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón, Alejandro Soto, Sigrid Bazán y otras figuras más.

Entre las agrupaciones políticas que buscarán seguir en el Congreso para el 2026 están Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre y otras militancias del sector de izquierda, quienes en un primer momento se mostraron en contra de la reelección.

Cabe mencionar que las figuras políticas mencionadas no solo tentarían un cargo en el Parlamento del próximo año, sino que, en algunos casos, postularán a la vicepresidencia y al puesto de senador. ¿Se merecen tener un puesto público?