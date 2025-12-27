PNP sobre Betssy Chávez: “Debemos salvaguardar que no se produzca ninguna fuga”

La Policía Nacional del Perú reforzó la seguridad en los exteriores de la residencia de la Embajada de México, lugar donde permanece asilada la expremier Betssy Chávez. La medida se adoptó ante un presunto riesgo de fuga durante las celebraciones por fin de año, según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El jefe policial explicó que se trata de un servicio permanente de vigilancia preventiva, ya que Chávez cuenta con una orden de captura vigente tras haber sido sentenciada el pasado 27 de noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. “Estamos en suelo peruano y debemos salvaguardar que no se produzca ninguna fuga”, sostuvo Arriola.

No obstante, el comandante general precisó que existen límites legales para la intervención policial, debido a la inmunidad diplomática. Detalló que, en caso la exministra abandone la residencia en un vehículo diplomático autorizado por el gobierno mexicano, este no podría ser intervenido, salvo en situaciones de fuerza mayor como un accidente de tránsito o una amenaza contra la vida de las personas.

REGISTRO DE IDENTIDAD

Asimismo, se informó que los efectivos policiales vienen solicitando la identificación de ciudadanos y periodistas que transitan por la zona, como parte de las medidas preventivas en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La PNP confirmó que el refuerzo de seguridad se mantendrá durante las fiestas de Año Nuevo, mientras Betssy Chávez ya supera los 50 días asilada en la residencia diplomática.