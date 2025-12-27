Perú debe impulsar hoja de ruta para fortalecer integración económica y comercial con Brasil

El presidente de la Cámara de Comercio Perú–Brasil, Rafael Torres, afirmó que el país debe apuntar a convertirse en un hub internacional de comercio para Sudamérica, fortaleciendo su integración económica con Brasil, principal socio comercial del Perú en la región. Indicó que este objetivo requiere una estrategia estable y de largo plazo que permita aprovechar la posición geográfica del territorio nacional.

No obstante, Torres advirtió que uno de los principales obstáculos para avanzar en esta integración es la deficiente conectividad logística, especialmente en las rutas que unen al Perú con Brasil. En ese sentido, destacó la importancia del eje IIRSA Norte y de la hidrovía amazónica, proyectos que —de estar plenamente operativos— permitirían una conexión comercial permanente durante todo el año.

El dirigente empresarial precisó que, en algunos casos, la inversión necesaria para concretar estas obras no es elevada. Como ejemplo, señaló que la hidrovía en la zona norte requeriría alrededor de 50 millones de dólares para operar al 100%, lo que permitiría una vía comercial integrada y sostenida entre ambos países.

MEJOR CONECTIVIDAD

Finalmente, Torres sostuvo que una mejor conectividad podría redirigir parte del flujo comercial que actualmente pasa por el canal de Panamá hacia los puertos peruanos, especialmente desde la zona industrial de Manaos. Añadió que, si se optimizan las rutas, los procedimientos fronterizos y la infraestructura estratégica, el comercio bilateral entre Perú y Brasil podría duplicarse o incluso triplicarse en el corto plazo.