Crisis en el APRA: denuncian alteración de listas al Congreso y Parlamento Andino

Una fuerte disputa interna se ha desatado en el Partido Aprista Peruano luego de que militantes denunciaran que la comisión política no habría respetado los resultados de las elecciones primarias. Según las acusaciones, se estaría intentando inscribir en las listas electorales a candidatos que perdieron en dicho proceso, lo que ha generado malestar y cuestionamientos sobre la democracia interna en el partido de la estrella.

Gerardo Morris, secretario internacional del Partido Aprista y candidato al Parlamento Andino, señaló que fueron sorprendidos al revisar las listas preliminares inscritas ante el sistema electoral. Indicó que en el caso del Senado se incluyó a personas que obtuvieron votaciones insignificantes y no figuraban en las resoluciones oficiales del Jurado Electoral. Morris afirmó que, pese a haber sido el tercer candidato más votado y ganar en varios distritos de Lima, fue relegado a un séptimo lugar en la lista.

El abogado especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi advirtió que estos hechos podrían constituir un fraude a la ley. Explicó que si bien la normativa permite que hasta el 20% de una lista esté conformada por invitados, estos no deberían ser militantes que participaron y perdieron en las elecciones primarias. Asimismo, alertó que, de presentarse tachas, el Jurado Electoral Especial podría revisar el caso y eventualmente declarar la nulidad de las listas si se comprueba que no se respetó la voluntad de los militantes.

PERSONERA LEGAL DEL APRA RESPONDE

Ante estas denuncias, la personera legal del Partido Aprista, Estefanía Huamán, negó que se haya excluido o desplazado a candidatos. Aseguró que la comisión política actuó conforme al reglamento interno, el cual le permite designar y reservar ubicaciones en las listas. No obstante, al cierre de esta edición, militantes apristas ya habían presentado reclamos ante el Jurado Nacional de Elecciones, instancia que tendrá la última palabra sobre esta controversia interna.