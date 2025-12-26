Al menos 16 partidos no lograron inscribir todas sus listas para las Elecciones 2026

Al menos 16 partidos políticos no lograron inscribir la totalidad de sus listas de candidatos a senadores y diputados con miras a las Elecciones Generales 2026, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los casos más notorios figura Primero la Gente, liderado por Marisol Pérez Tello, que presentó solo una de las 45 listas esperadas, así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, de Napoleón Becerra, que apenas logró registrar dos de las 57 listas requeridas.

Otro de los partidos afectados es Juntos por el Perú, del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, que solo consiguió presentar 26 listas. Su personero legal, Carlos Zafra, sostuvo que el 23 de diciembre —fecha límite para la inscripción— el portal del JNE sufrió una falla técnica durante la madrugada, lo que impidió firmar los documentos exigidos. Según indicó, esta incidencia habría afectado también a otras agrupaciones políticas en situación similar, por lo que solicitan una ampliación excepcional del plazo.

PARTIDOS QUE LOGRARON CUMPLIR PROCESO DE INSCRIPCIÓN

En contraste, hubo partidos que sí lograron cumplir con el proceso de inscripción casi en su totalidad. Es el caso del Partido Morado, que presentó 43 listas. Su presidente, Luis Durand, señaló que no debería ampliarse el plazo para quienes no cumplieron, al advertir que los tiempos electorales ya vencieron y que modificar las reglas atentaría contra el principio de inamovilidad del proceso electoral.

Desde Juntos por el Perú insisten en que su caso amerita un trato distinto, al considerar que la omisión no fue responsabilidad del partido sino consecuencia de una incidencia atribuible al propio organismo electoral. Mientras tanto, otras organizaciones que tampoco lograron completar sus listas son Ciudadanos por el Perú, Patriótico del Perú, Fe en el Perú, Perú Moderno, Partido Democrático Federal, Regionalista de Integración Nacional, Progresemos, Renovación Popular y Salvemos al Perú. La decisión final sobre una posible ampliación de plazos quedará en manos del Jurado Nacional de Elecciones.