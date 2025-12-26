Borran pintas a favor de Carlos Espá tras inclusión de Jorge Montoya en lista para el Congreso

En la ciudad de Tacna, ciudadanos y militantes del partido político Sí Creo, borraron pintas en favor del periodista y candidato presidencial de dicha agrupación, Carlos Espá.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar a los militantes del partido a plena luz del día cubriendo los murales con el nombre de Espá y el logo de Sí Creo, utilizando pintura blanca.

¿POR QUÉ BORRARON LAS PINTAS?

El descontento con el candidato Espá tendría que ver con la incorporación del congresista Jorge Montoya en la lista de candidatos de Sí Creo para la Cámara de Senadores, noticia anunciada por el propio legislador en sus redes sociales.

"Postulo al Senado Nacional con Sí Creo, con una convicción clara: el Perú necesita orden, seguridad y decisiones sin ambigüedades. Este camino lo recorremos con liderazgo y visión de país, junto a Carlos Espá, presidente, consolidando una propuesta firme para recuperar autoridad, institucionalidad y rumbo", publicó en su cuenta de X el pasado 24 de diciembre.