Ejecutivo promulgó ley que amplía la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026

El Gobierno promulgó la Ley Nº 32537, que amplía el plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. La prórroga será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La norma introduce escritas disposiciones para los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Entre otros, ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses.

Asimismo, se establece un proceso de "sinceramiento" de ubicación. Los mineros inscritos en el Reinfo tendrán un plazo de 120 días calendario para reportar a las autoridades respectivas la ubicación exacta y real de sus operaciones de extracción.

TRABAJADORES EN PLANILLA

Además, la nueva ley determina que los gobiernos regionales deberán transferir al Ministerio de Energía y Minas (Minem) todo el acervo documentario físico y digital vinculado al proceso de formalización minera en un plazo de 60 días calendario.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene un plazo de 60 días para establecer las disposiciones necesarias que permitan verificar que los titulares del Reinfo cumplan con incorporar a sus trabajadores en planilla.