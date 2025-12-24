Isaac Humala: padre de Antauro Humala postula al Senado por Juntos por el Perú

Isaac Humala Núñez, padre de Antauro Humala, fue presentado oficialmente como candidato al Senado por el distrito electoral único en la lista del partido Juntos por el Perú. Su designación figura en la relación de invitados al Senado, donde ocupa el número 9, de acuerdo con una comunicación interna remitida al Comité Nacional Electoral de dicha agrupación.

La información fue formalizada mediante la Carta 0030-P-JP-2025, fechada el 23 de diciembre de 2025 en Lima y dirigida al presidente del Comité Nacional Electoral, Carlos E. Borja Ángeles. En el documento se consigna la nómina de candidatos designados al Senado, incluyendo expresamente el nombre de Isaac Humala Núñez como parte de la propuesta parlamentaria.

Humala Núñez es abogado especializado en derecho laboral y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como asesor jurídico de empresas constructoras. En 1989 fundó el Instituto de Estudios Etnogeopolíticos (IEE), entidad que actualmente dirige junto a su esposa, la pedagoga y abogada Elena Tasso.

JUNTOS CON EL PUEBLO

Su postulación se da en un contexto político marcado por recientes anuncios relacionados con el entorno familiar Humala. Días atrás, el expresidente Pedro Castillo difundió la candidatura de Antauro Humala al Senado y confirmó la alianza entre Juntos por el Perú y el líder del etnocacerismo bajo la denominación “Juntos con el Pueblo”, ello pese a que en enero pasado la Corte Suprema ratificó la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O.