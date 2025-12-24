Madre de Betssy Chávez postulará al Congreso con Podemos Perú

Herminia Chino, madre de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez —condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado—, buscará una curul en el próximo Congreso de la República con el partido Podemos Perú. El anuncio fue realizado por el abogado Raúl Noblecilla mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó su postulación como un “acto de responsabilidad histórica”.

En su mensaje, Noblecilla señaló que Chino “llevará la voz de Betssy Chávez silenciada por el autoritarismo” y que su candidatura representa una bandera de lucha política. Asimismo, desde Podemos Perú se saludó oficialmente su postulación, calificándola como un llamado a la unidad y a la resistencia frente a lo que consideran una persecución política.

Según información del portal Infogob, Herminia Chino no es ajena a la actividad política. Registra afiliación a Perú Posible, partido en el que militó durante diez años, desde marzo de 2007 hasta julio de 2017. Posteriormente, se afilió a Perú Libre, agrupación liderada por Vladimir Cerrón, donde permaneció desde septiembre de 2020 hasta junio de 2024.

MADRE DE CERRÓN

Esta postulación guarda similitudes con el reciente accionar de Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, quien encabezó una movilización desde el interior del país hacia Lima en defensa de su hijo. Con su candidatura, Herminia Chino buscaría posicionarse políticamente en el Congreso para impulsar un discurso en favor de su hija, actualmente sentenciada, y reforzar una narrativa de victimización desde el ámbito parlamentario.