Luis Roel sobre postulación de Aragón por Avanza País: “El JNE podría declarar su inadmisibilidad”

Pese a la decisión adoptada por Acción Popular luego de quedar excluido de las Elecciones Generales 2026, el congresista Luis Aragón decidió no acatar el acuerdo partidario que prohíbe a sus militantes integrar listas de otras agrupaciones políticas. El legislador por Cusco aparece ahora como candidato invitado de Avanza País para la Cámara de Diputados por dicha región.

El excongresista de Acción Popular, Luis Roel, recordó que el pasado 20 de noviembre el pleno del partido acordó que ningún militante acciopopulista podía participar en los comicios del 2026 por otra organización política. Precisó que el propio Aragón estuvo presente en esa sesión plenaria y participó del debate en el que se aprobó dicha medida.

En ese sentido, Roel advirtió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría declarar inadmisible e improcedente la candidatura de Aragón si se determina que actuó de manera dolosa al desconocer un acuerdo que conocía plenamente. Además, no descartó que Acción Popular interponga una tacha o impugnación que podría derivar en la expulsión definitiva del actual congresista del partido.

SE PRONUNCIA BARRANTES

No obstante, desde Avanza País, su secretario general Armando Barrantes sostuvo que el acuerdo de Acción Popular carece de valor legal, al señalar que cualquier modificación a los estatutos electorales debió realizarse antes del 11 de junio, fecha límite establecida en el cronograma del JNE. En ese contexto, afirmó que será la autoridad electoral la que oficialice la participación de Luis Aragón en el proceso electoral, plazo que vence el 11 de febrero del próximo año.