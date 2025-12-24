Listas observadas no quedan fuera: partidos tendrán 48 horas para subsanar, recuerda el JNE

Un total de 34 partidos políticos lograron solicitar la inscripción de sus planchas presidenciales hasta la medianoche de este 23 de diciembre, marcando un hito dentro del calendario electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

REGISTROS HISTÓRICOS

Con un simbólico “campanazo por la democracia”, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, destacó la magnitud del proceso, al señalar que la cantidad de documentación presentada superó ampliamente los registros históricos del organismo electoral. Según el reporte preliminar, se ingresaron 6,963 hojas de vida y 1,432 listas de candidatos, y la gran mayoría de organizaciones políticas consiguió presentar el 100 % de sus fórmulas.

No obstante, el trabajo en el JNE continuó más allá de la medianoche. Burneo explicó que algunas agrupaciones entregaron sus listas de manera física y estas aún debían ser escaneadas y registradas en el sistema. Otras, pese a no haber completado el proceso antes de las 12 de la noche, permanecían loggeadas en la plataforma “Declara +”, lo que les permitía culminar la inscripción durante las horas siguientes.

El titular del JNE precisó que existen organizaciones que aún figuran con avance parcial o incluso en cero, aunque algunas cuentan con la documentación completa presentada en sedes descentralizadas, por lo que su situación será evaluada durante la etapa de calificación.

Asimismo, Burneo recordó que la presentación de listas no implica su aprobación automática. De acuerdo con la normativa vigente, estas pueden ser observadas o declaradas inadmisibles, otorgándose a los partidos un plazo de 48 horas para subsanar cualquier observación.

Uno de los casos ya conocidos es el de Fuerza Popular, cuya lista de candidatos a la Cámara de Diputados fue declarada inadmisible por el Jurado Electoral Especial de Lima. Conforme a ley, el partido liderado por Keiko Fujimori cuenta con dos días para levantar las observaciones.

Actualmente, los Jurados Electorales Especiales continúan con la etapa de calificación de listas, proceso que debe realizarse en un plazo máximo de tres días, según el reglamento aprobado por el JNE.